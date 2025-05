Gerry Scotti lascia Tu sì que vales: nuovo contratto con Mediaset e progetti in arrivo

Gerry Scotti saluta il palco di "Tu sì que vales" per intraprendere una nuova fase della sua carriera. Mediaset ha annunciato oggi il rinnovo e l’allungamento del contratto con il celebre conduttore, che sarà protagonista di nuovi progetti editoriali su Canale 5 a partire dal prossimo autunno. Nuovi impegni per Gerry Scotti dopo l’addio al talent show Ad annunciare l’accordo è stato l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha ringraziato Scotti con parole sentite: “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset”. La collaborazione tra l’azienda e Scotti si rafforza con un coinvolgimento diretto nella creazione di nuovi format televisivi. Per concentrarsi su questi progetti, è stato concordato – anche con Fascino, la casa di produzione del programma – l’addio alla trasmissione “Tu sì que vales”, dove il conduttore ha fatto parte del cast insieme a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. La decisione è stata presa, come sottolineato nel comunicato ufficiale, “pur con grande rammarico” da parte dello stesso Scotti. Mediaset conferma che talento ed esperienza del conduttore resteranno una risorsa fondamentale per la rete ammiraglia, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta televisiva del gruppo.

