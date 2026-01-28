Gerry Scotti chiude i commenti Instagram dopo il video di Corona e l'intervento di Mediaset

Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram dopo essere stato citato in un video di Fabrizio Corona. L’ondata di messaggi, anche offensivi, segue la diffusione dell’ultima puntata di Falsissimo. Interviene Mediaset con una presa di posizione netta.

Gerry Scotti ha disattivato i commenti su Instagram dopo essere finito tra i nomi citati nell’ultima puntata di Falsissimo, il format firmato da Fabrizio Corona e pubblicato su YouTube. Sul profilo del conduttore, seguito da oltre 1,2 milioni di persone, sono arrivati in poche ore centinaia di messaggi, molti con toni duri.

La decisione di limitare le interazioni è maturata mentre la discussione online cresceva. Scotti, volto storico di Mediaset, è tra i personaggi del mondo dello spettacolo menzionati nel video e si è ritrovato al centro di una forte esposizione social, tra critiche, attacchi e interventi fuori misura.

La vicenda ha superato i confini delle piattaforme digitali ed è arrivata ai vertici dell’azienda televisiva. Martedì il gruppo è intervenuto con una nota ufficiale, diffusa dopo la pubblicazione dell’ultimo filmato e lo stop alla circolazione dei contenuti di Falsissimo.

Nel testo, l’azienda ha tracciato una linea precisa: la libertà di espressione non coincide con la diffamazione. Mediaset respinge accuse, insinuazioni e ricostruzioni ritenute prive di fondamento e annuncia la volontà di tutelare artisti, professionisti e società nelle sedi opportune, parlando di un uso distorto dei mezzi di comunicazione e di campagne d’odio travestite da diritto di parola.