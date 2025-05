Leonardo Brum e Angelo Famao lasciano l'Isola dei Famosi 2025: annullato il televoto

Leonardo Brum e Angelo Famao abbandonano l'Isola dei Famosi 2025, in un colpo di scena che ha sorpreso i telespettatori. La loro decisione, comunicata ufficialmente dopo una settimana di sfide difficili, porta a un annullamento del televoto. Scopriamo insieme i dettagli di questo importante cambiamento nel reality di Canale 5, ambientato sulle spiagge honduregne.

Leonardo Brum e Angelo Famao hanno deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2025, segnando un momento cruciale per il reality in onda su Canale 5. I due concorrenti, dopo aver affrontato momenti difficili nella scorsa settimana, hanno comunicato ufficialmente la propria scelta di lasciare il gioco ambientato in Honduras.

La decisione dei naufraghi e l’annuncio ufficiale

A confermare il doppio abbandono è stata una nota diffusa sui canali social del programma, che ha anche comunicato l’annullamento del televoto in corso. "Leonardo Brum ha deciso di ritirarsi dall’Isola. Essendo al televoto questa settimana, il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati", si legge nel comunicato ufficiale.

Attraverso un video pubblicato su Instagram, l’inviato Pierpaolo Pretelli ha annunciato ai fan l’uscita definitiva dei due naufraghi. Angelo Famao ha spiegato le sue motivazioni: "Mi ero promesso di durare quanto più tempo possibile, sia per me che per le promesse fatte alle persone care, ma ho deciso di ritirarmi e tornare a casa. Per me il gioco finisce qui".

Leonardo Brum, già rientrato a Playa Uva dopo un primo abbandono, ha ribadito le sue difficoltà: "Lo so che ero già andato via e avevo chiesto di tornare. L’Isola mi ha dato un’altra opportunità, però non sto bene e voglio ascoltare me stesso. Per me il gioco è finito. Voglio tornare a casa".