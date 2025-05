È nato Alexander, primo figlio di Tiffany Trump: Donald Trump di nuovo nonno

Home / Social News / È nato Alexander, primo figlio di Tiffany Trump: Donald Trump di nuovo nonno

Donald Trump è diventato nonno per l’ennesima volta: la figlia Tiffany Trump, avuta dall’ex moglie Marla Maples, ha dato alla luce il suo primo figlio. Il piccolo si chiama Alexander Trump Boulos ed è nato giovedì 15 maggio. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un post pubblicato dalla stessa Tiffany sui social. Il tenero annuncio di Tiffany su Instagram “Benvenuto al mondo al nostro dolce bambino, Alexander Trump Boulos. Ti amiamo oltre ogni parola! Grazie per essere entrato nelle nostre vite”, ha scritto la neo mamma su Instagram, pubblicando una foto che ritrae il piedino del neonato. La 31enne ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e congratulazioni, tra cui quello della madre, Marla Maples, che ha commentato emozionata: “Nessuna gioia più grande al mondo. Michael e Tiffany, questa Gran Mar Mar vi ama tutti così tanto! Hai spaccato, ragazza mia!”. Una storia d’amore iniziata nel 2018 Tiffany Trump ha conosciuto il marito Michael Boulos nel 2018 durante una vacanza sull’isola di Mykonos, nel club di Lindsay Lohan. I due si sono fidanzati ufficialmente dopo qualche anno e si sono sposati nell’autunno del 2022. Lo scorso ottobre avevano annunciato la gravidanza con un post condiviso sui social. Ora è arrivato il momento più atteso: l’arrivo del piccolo Alexander, che porta una nuova gioia nella famiglia Trump.

