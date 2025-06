Usa, primo via libera del Senato alla maxi-legge di bilancio: Donald Trump esulta per la grande vittoria

Se il primo via libera del Senato alla maxi-legge di bilancio ha fatto esultare Donald Trump, il suo entusiasmo riflette un momento cruciale nel panorama politico statunitense. Con 51 voti favorevoli, il sostegno bipartisan e le parole dell’ex presidente segnano un passo importante per il suo ambizioso progetto. Trump, entusiasta, ha lodato i senatori repubblicani che hanno creduto nella sua visione, sottolineando che questa vittoria apre nuove prospettive per il futuro politico degli Stati Uniti.