Francisco Cerundolo, chi è il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025

Francisco Cerundolo sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista argentino ha superato l’austriaco Sebastian Ofner nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, conquistandosi il pass per sfidare il numero uno del mondo. Sinner, dal canto suo, ha battuto l’olandese Jesper de Jong nel match che ha segnato il suo ritorno in campo dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol.

Il confronto tra Sinner e Cerundolo si preannuncia interessante: i due si conoscono da tempo e si sono anche allenati insieme poco prima dell’esordio dell’azzurro contro Navone sul campo 5 del Foro Italico.

Chi è Francisco Cerundolo: carriera e risultati

Nato a Buenos Aires nel 1998, Francisco Cerundolo è uno dei tennisti argentini più promettenti. A 26 anni ha raggiunto la sua miglior posizione nel ranking ATP, arrivando al numero 18. La passione per il tennis è nata presto, grazie anche all’influenza del padre, ex tennista professionista.

Nel 2016 ha iniziato la carriera professionistica, distinguendosi nei tornei ITF. Nel 2018 ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi Sudamericani, vinto il suo primo titolo ITF e debuttato nel circuito Challenger. Il primo passo nel circuito maggiore è avvenuto al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Due anni dopo ha trionfato nel Challenger di Spalato, consolidando la sua crescita.

Nel 2021 ha esordito in uno Slam, mentre nel 2022 ha ottenuto il suo primo titolo ATP a Bastad, in Svezia. La sua carriera ha continuato a progredire con successi anche in Coppa Davis, dove è diventato un punto fermo della Nazionale argentina. Nel 2023 ha partecipato alla Laver Cup con il team del Resto del Mondo, mentre nella scorsa estate ha rappresentato l’Argentina alle Olimpiadi di Parigi, uscendo al terzo turno.

Con il match contro Sinner, Cerundolo punta a un risultato prestigioso in uno dei tornei più importanti del circuito su terra battuta.

