Trovata morta in casa a Correggio: arrestato il convivente di Daniela Coman

Tragica svolta nel caso di Daniela Coman, la donna romena di 47 anni trovata senza vita nella serata di mercoledì in un'abitazione di Correggio, nella bassa reggiana. Nella notte, i carabinieri hanno fermato il convivente, un uomo italiano originario della provincia di Reggio Emilia.

Le indagini e il provvedimento di arresto

L’uomo, interrogato nella giornata di ieri dagli inquirenti, si era avvalso della facoltà di non rispondere in merito a un possibile coinvolgimento nel decesso della compagna. Successivamente, grazie a nuovi elementi emersi durante le indagini, coordinate dalla procuratrice Valentina Salvi, la Procura ha disposto un provvedimento di arresto. Il fermato si trova ora in carcere.

Il nome dell’uomo era già stato identificato come persona di interesse dai carabinieri di Reggio Emilia fin dalle prime fasi dell’inchiesta. A dare l’allarme era stato l’ex compagno della vittima, un residente nella provincia di Modena, preoccupato per le condizioni della 47enne romena.