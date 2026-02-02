Valeria Coloccini trovata morta in casa a Chiaravalle: il corpo scoperto dopo giorni di silenzio

La donna viveva da sola a Chiaravalle e non si avevano sue notizie da giorni. L’allarme è scattato dopo le segnalazioni dei vicini. I soccorsi l’hanno trovata senza vita in casa, dove il decesso sarebbe avvenuto da tempo.

Valeria Coloccini aveva 59 anni ed era residente a Chiaravalle. La sua morte risale a diversi giorni prima del ritrovamento, avvenuto solo dopo che i vicini, insospettiti dall’assenza prolungata, hanno contattato i soccorsi.

I sanitari e le forze dell’ordine sono entrati nell’abitazione di via Tasso, dove la donna viveva da sola e in condizioni difficili. Il corpo è stato trovato nella camera da letto. La posizione, con pochi indumenti addosso, ha fatto pensare a un tentativo di ripararsi sotto il letto.

Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Sul corpo è stata comunque disposta l’autopsia per chiarire con precisione le circostanze della morte.

La vita di Valeria Coloccini era stata segnata da vicende familiari dolorose. In passato aveva vissuto a Barletta e aveva affrontato lutti importanti. Il fratello Giorgio, che lavorava come metronotte, si era tolto la vita anni fa. Un altro fratello, Mario, è scomparso da tempo.

A darne il ricordo pubblico è stata la figlia Sara, che sui social ha dedicato alla madre una canzone accompagnata da parole di affetto e dolore. A Chiaravalle Valeria era conosciuta e la notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità.

Nel pomeriggio di oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Maria in Castagnola, sarà impartita la benedizione alla salma.