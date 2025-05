Sinner contro Paul: orario, precedenti e dove vederla in TV e streaming

Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2025, pronto a sfidare Tommy Paul nella semifinale del Masters 1000 di Roma. L’incontro si gioca oggi, venerdì 16 maggio, con inizio previsto non prima delle ore 20:30 sul Campo Centrale del Foro Italico.

Precedenti tra Sinner e Paul: bilancio a favore dell’azzurro

Quello tra Sinner e Paul sarà il quinto confronto diretto. L’azzurro è in vantaggio nei precedenti con un parziale di 3-1. L’ultimo scontro risale agli US Open dello scorso anno, dove Sinner vinse in tre set negli ottavi di finale, proseguendo poi fino al trionfo nel torneo.

Il tennista italiano ha raggiunto la semifinale dopo aver travolto Casper Ruud nei quarti con un netto 6-0, 6-1, in una prestazione dominata dall’inizio alla fine. Dall’altra parte, Tommy Paul ha superato Hubert Hurkacz, guadagnandosi un posto tra i migliori quattro del torneo.

Dove vedere Sinner-Paul in TV e in streaming

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Paul sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà visibile su Sky Go, NOW e RaiPlay, accessibili da smartphone, tablet e PC.