Musetti-Virtanen oggi agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta TV

Lorenzo Musetti debutta oggi, venerdì 9 maggio, agli Internazionali d’Italia 2025 affrontando il finlandese Otto Virtanen, attualmente numero 130 del ranking ATP. Il match si gioca al Foro Italico di Roma sul Centrale, valido per il secondo turno del Masters 1000. Musetti arriva al torneo dopo aver raggiunto per la prima volta la top 10 mondiale, salendo alla nona posizione.

L’incontro Musetti-Virtanen è previsto non prima delle ore 14:30, subito dopo la sfida tra Carlos Alcaraz e Dusan Lajovic. Si tratta del primo confronto diretto tra i due tennisti, che non si sono mai affrontati in carriera.

La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, che trasmette in esclusiva tutti gli incontri del torneo. Lo streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e, se previsto in chiaro, anche su RaiPlay.

Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia.

Musetti eliminato in semifinale al Masters 1000 di Madrid da Draper in due set

Lorenzo Musetti è stato sconfitto in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, numero 10 del seeding, è stato battuto oggi, 2 maggio 2025, dal britannico Jack Draper, quinta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un'ora e 58 minuti di gioco.

Lorenzo Musetti vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid: ora sfida con Draper

Lorenzo Musetti conquista un posto in semifinale al torneo ATP Masters 1000 di Madrid, battendo nei quarti il canadese Gabriel Diallo con un netto 6-4, 6-3 in 1 ora e 29 minuti.