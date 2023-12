IL CRIOMANTE È STATO RILASCIATO OGGI CON UN NUOVO TRAILER; L'ULTIMO KOMBATTENTE DLC QUAN CHI DISPONIBILE ORA PER I POSSESSORI DEL KOMBAT PACK

Warner Bros. Games ha rilasciato oggi un nuovo trailer diMortal Kombat 1 incentrato sul lancio della Stagione 3: Il Criomante, una stagione tutta nuova di contenuti basati sull'arrivo di Sub-Zero come boss principale della modalità Invasioni.Stagione 3: Il Criomante è disponibile subito offrendo nuove sfide, elementi della storia, battaglie con i boss e oltre 150 ricompense incluse skin esclusive ottenibili tramite Invasioni o la Lega Kombat: Sub-Zero determinazione glaciale, Kitana edaniana glaciale, Geras storia invernale, Tanya guardiana del freddo, Johhny Cage bottegaio veloce e Scorpion fiamma criogenica.

Per guardare e condividere iltrailer ufficiale Mortal Kombat 1 – Stagione 3: Il Criomante, visita: https://www.youtube.com/watch? v=T8Xaw6RXOB8

Inoltre, oggi si unisce alla schiera di kombattentiMortal Kombat 1 anche Quan Chi come l'ultimo kombattente scaricabile (DLC). Il potente stregone del Regno Occulto è disponibile da subito all'interno del periodo di accesso anticipato per i possessori delKombat Pack. Verrà in seguito reso disponibile per tutti dal 21 dicembre.

IlKombat Pack di Mortal Kombat 1 include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (disponibile ora); una settimana di accesso anticipato per sei nuovi personaggi giocabili: Omni-Man (disponibile ora), Quan Chi (disponibile ora), Peacemaker (febbraio 2024), Ermac, Homelander e Takeda Takahashi; cinque nuovi combattenti Kameo (le date di rilascio dei prossimi personaggi e dei Kameo sono ancora da confermare). IlKombat Pack è disponibile ora come parte della Mortal Kombat 1 Premium Edition a 109,99€ (prezzo consigliato al pubblico) o separatamente a 39,99€ (prezzo consigliato al pubblico).

Mortal Kombat 1è l'ultimo capitolo dell'acclamato franchise di videogiochiMortal Kombat sviluppato dal team pluripremiato di NetherRealm Studios e presenta un universo di Mortal Kombat rinnovato e una versione reimmaginata e mai vista prima degli iconici eroi e nemici. Il gioco offre un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente riscritto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, uniti a una schiera separata di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.

Mortal Kombat 1è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

