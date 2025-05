Iran e Stati Uniti più vicini a un nuovo accordo sul nucleare: Trump apre alla revoca delle sanzioni

Washington e Teheran stanno facendo progressi concreti verso un possibile accordo sul programma nucleare iraniano. Da Doha, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato: "Credo che ci stiamo avvicinando alla conclusione di un accordo". Teheran pronta a rinunciare all’arricchimento per usi militari Poco prima, un funzionario iraniano aveva anticipato a NBC News che l’Iran sarebbe disposto a trovare un’intesa con gli Stati Uniti, a patto che vengano revocate le sanzioni economiche imposte da Washington. Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, ha spiegato che l’Iran sarebbe pronto a impegnarsi formalmente a non sviluppare armi nucleari, a eliminare le scorte di uranio altamente arricchito, ad arricchire l’uranio solo per usi civili e a garantire il pieno accesso agli ispettori internazionali per monitorare tutte le fasi del programma. La prospettiva di una nuova intesa potrebbe rappresentare un passo significativo per ridurre le tensioni in Medio Oriente e rilanciare il dialogo tra i due Paesi dopo anni di stallo diplomatico.

