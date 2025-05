Musetti batte Zverev e conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia 2025

Lorenzo Musetti scrive una nuova pagina di storia agli Internazionali d'Italia 2025, trionfando su Alexander Zverev, numero 2 del mondo e campione in carica. Con un entusiasmante 7-6(1), 6-4, il giovane tennista azzurro conquista la semifinale, regalando momenti indimenticabili ai tifosi sorprendendo tutti con un gioco straordinario sul Centrale del Foro Italico.

Musetti incanta Roma con un tennis puro e coraggioso

Davanti a un Centrale gremito, Musetti ha dimostrato carattere e qualità, affrontando senza timori un avversario solido come Zverev. Il toscano ha messo in mostra il meglio del suo repertorio: rovesci a una mano da manuale, palle corte sorprendenti e soluzioni improvvise che hanno spiazzato il tedesco. Dopo un inizio equilibrato, Zverev ha strappato il servizio a Musetti, ma l’azzurro ha reagito con classe, rimontando fino al tie-break, dove ha dominato volando sul 5-0 prima di chiudere 7-6(1).

Il secondo set si è aperto con scambi spettacolari e colpi da fuoriclasse da entrambe le parti. Musetti ha saputo variare il gioco, costringendo Zverev ad alzare il livello. Dopo una lunga fase di equilibrio, è stato ancora il toscano a trovare lo spunto decisivo: break nel nono game con una palla corta perfetta, seguito da uno schiaffo al volo che ha chiuso la partita tra le ovazioni del pubblico.

Per Musetti, da poco entrato nella Top 10 ATP, si tratta di una conferma importante in un torneo dove il suo talento e il suo spirito combattivo stanno lasciando il segno. Ora lo attende la semifinale contro Alcaraz, per un altro duello ad altissimo livello sul rosso romano.