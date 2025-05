Eurovision 2025, Gabry Ponte in finale: i 10 qualificati dopo la prima semifinale

Si è svolta martedì 13 maggio la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, rivelando i primi dieci finalisti che accedono alla serata conclusiva di sabato. Tra i talenti promossi spicca Gabry Ponte, rappresentante di San Marino con il brano "Tutta l’Italia". Scopriamo insieme i Paesi qualificati e quelli esclusi da questa sfida emozionante.

I Paesi qualificati e gli esclusi della prima semifinale

Queste le dieci nazioni che hanno ottenuto il pass per la finale grazie ai voti del pubblico:

Albania – Shkodra Elektronike con "Zjerm"

Estonia – Tommy Cash con "Espresso Macchiato"

Islanda – Vaeb con "Roa"

Paesi Bassi – Claude con "C’est La Vie"

Norvegia – Kyle Alessandro con "Lighter"

Polonia – Justyna Steczkowska con "Gaja"

Portogallo – Napa con "Deslocado"

San Marino – Gabry Ponte con "Tutta l’Italia"

Svezia – KAJ con "Bara Bada Bastu"

Ucraina – Ziferblat con "Bird of Pray"

Esclusi invece cinque Paesi, tra cui il Belgio con Red Sebastian, dato tra i favoriti secondo i bookmaker. L’artista è stato eliminato proprio il giorno del suo 26º compleanno, in una delle sorprese della serata.

Presente anche l’italiano Lucio Corsi, che ha presentato fuori gara il brano "Volevo essere un duro", secondo classificato a Sanremo 2025 e vincitore del Premio della Critica Mia Martini.

La seconda semifinale si svolgerà giovedì 15 maggio, da cui emergeranno altri dieci finalisti. In totale saranno 26 i Paesi in gara nella finale di sabato 17 maggio, seguita da milioni di telespettatori in tutta Europa. I punteggi ufficiali verranno svelati solo al termine dell’evento, mantenendo alta la tensione per tutti i concorrenti.

