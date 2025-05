Eurovision 2025, i 10 Paesi qualificati alla finale dopo la seconda semifinale

La seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 si è svolta alla St. Jakobshalle di Basilea, decretando i 10 Paesi che accedono alla finale del 18 maggio. Dopo un’emozionante serata di musica e spettacolo, ecco i finalisti che si uniranno agli altri artisti già selezionati nel primo round. Scopriamo chi sono!

Si è conclusa alla St. Jakobshalle di Basilea la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Al termine del televoto, sono stati annunciati i 10 Paesi che accedono alla finale di sabato 18 maggio, raggiungendo così gli altri finalisti già selezionati nel primo round. I 10 finalisti della seconda semifinale di Eurovision 2025 Passano il turno: Lituania – Katarsis con "Tavo Akys"

– Katarsis con "Tavo Akys" Israele – Yuval Raphael con "New Day Will Rise"

– Yuval Raphael con "New Day Will Rise" Armenia – Parg con "Survivor"

– Parg con "Survivor" Danimarca – Sissal con "Hallucination"

– Sissal con "Hallucination" Austria – JJ con "Wasted Love"

– JJ con "Wasted Love" Lussemburgo – Laura Thorn con "La Poupée Monte Le Son"

– Laura Thorn con "La Poupée Monte Le Son" Finlandia – Erika Vikman con "Ich komme"

– Erika Vikman con "Ich komme" Lettonia – Tautumeitas con "Bur Man Laimi"

– Tautumeitas con "Bur Man Laimi" Malta – Miriana Conte con "Serving"

– Miriana Conte con "Serving" Grecia – Klavdia con "Asteromáta" Questi artisti raggiungono i 10 Paesi già qualificati dalla prima semifinale: Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina. Alla finale accedono di diritto anche i cosiddetti "big five" più il Paese ospitante. Per l’Italia, a rappresentarla sarà Lucio Corsi con il brano "Volevo essere un duro".

