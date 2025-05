Milan-Bologna, Finale Coppa Italia: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Questa sera, mercoledì 14 maggio, il palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma accoglie la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. I rossoneri, freschi di una vittoria per 3-1 in campionato, mirano al trofeo per dare una svolta alla loro stagione. Scopriamo orario, formazioni ufficiali e dove seguire la partita in TV.

Stasera, mercoledì 14 maggio, lo Stadio Olimpico di Roma ospita l’attesa finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. I rossoneri, reduci dalla vittoria in campionato contro gli emiliani per 3-1, puntano al trofeo per dare un senso alla stagione e blindare l’accesso all’Europa League. Determinante nella sfida di Serie A è stata la doppietta di Santiago Gimenez, insieme alla rete di Christian Pulisic che ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Riccardo Orsolini.

Probabili formazioni e orario del match

La partita inizierà alle 21:00. Ecco le probabili formazioni scelte dai due allenatori, Conceicao per il Milan e Italiano per il Bologna:

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceicao

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Dove vedere Milan-Bologna in chiaro

La finale sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match anche in streaming gratuito tramite la piattaforma Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset. Un appuntamento imperdibile per i tifosi rossoneri ed emiliani e per tutti gli appassionati di calcio italiano.

