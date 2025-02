Empoli-Milan: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Il Milan, dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di avvicinarsi alla zona Champions League. Oggi, sabato 8 febbraio 2025, i rossoneri affrontano l'Empoli allo stadio Castellani alle ore 18:00. La squadra toscana, attualmente quintultima con 21 punti, cerca punti preziosi per la salvezza.

Probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati Sky con l'opzione "Zona DAZN", il match sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.

Arbitro dell'incontro sarà Luca Pairetto, assistito da Rossi L. e Yoshikawa, con Collu come quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Serra e Chiffi.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche a Empoli, oggi è previsto cielo nuvoloso con temperature intorno ai 9°C.

Il Milan punta a sfruttare l'entusiasmo derivante dai nuovi acquisti, come Joao Felix e Gimenez, per ottenere una vittoria importante in ottica qualificazione europea. Dall'altra parte, l'Empoli cercherà di interrompere la serie negativa e conquistare punti fondamentali per la permanenza in Serie A.

Serie A: Ecco le probabili formazioni della 24ª giornata - La Serie A si prepara per la 24ª giornata, che inizierà venerdì 7 febbraio con la sfida tra Juventus e Como all'Allianz Stadium. Sabato 8 febbraio, l'Atalanta affronterà in trasferta l'Hellas Verona, mentre il Milan sarà ospite dell'Empoli. Domenica 9 febbraio, il lunch match vedrà il Venezia sfidare la Roma; nel pomeriggio, la Lazio ospiterà il Monza allo Stadio Olimpico e il Napoli affronterà l'Udinese al Maradona.

Fiorentina-Inter: orario, formazioni e dove vederla in TV nel recupero della 14ª giornata di Serie A - Oggi, giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 20:45, Fiorentina e Inter si affrontano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il recupero della 14ª giornata di Serie A. La partita era stata interrotta il 1° dicembre 2024 al 16' del primo tempo, sullo 0-0, a causa di un'emergenza medica che aveva coinvolto il giocatore Edoardo Bove.

Calciomercato Serie A: tutte le operazioni delle 20 squadre - La sessione invernale del calciomercato si è conclusa con numerosi trasferimenti che hanno coinvolto tutte le squadre della Serie A. Di seguito, un riepilogo degli acquisti e delle cessioni effettuate dalle venti formazioni del campionato italiano. Atalanta Acquisti: Daniel Maldini (attaccante, dal Monza), Stefan Posch (difensore, dal Bologna).