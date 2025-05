Cannes 2025, DiCaprio consegna la Palma d'Oro a De Niro: Un'ispirazione per tutti noi

In un'apertura indimenticabile del 78° Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d'Oro a Robert De Niro, celebrando un legame artistico che attraversa decenni. Questo gesto ha evocato emozioni profonde, sottolineando l'impatto duraturo di De Niro sull'arte della recitazione, ispirando innumerevoli attori a perseguire la loro passione con autenticità e dedizione.

Leonardo DiCaprio ha omaggiato Robert De Niro con la Palma d’Oro alla carriera durante l’apertura del 78° Festival di Cannes, regalando al pubblico un momento carico di emozione e memoria cinematografica.

Un legame artistico lungo decenni

Nel suo discorso, DiCaprio ha definito De Niro “un esempio che ha ispirato generazioni di attori a vedere la recitazione non come una semplice esibizione, ma come una trasformazione profonda”. I due hanno condiviso il set per la prima volta nel 1993 con Voglia di ricominciare e di recente nel 2023 in Killers of the Flower Moon.

“Io sono uno dei fortunati che ha potuto lavorare con lui fin da giovane,” ha detto l’attore, ricordando il suo provino per Voglia di ricominciare quando aveva solo 15 anni. “L’unica cosa che mi venne in mente per farmi notare fu alzarmi e urlare verso di lui con tutta la mia energia.”

La consegna della Palma d’Oro a De Niro ha aperto ufficialmente il Festival di Cannes, celebrando una carriera che ha lasciato un’impronta profonda nella storia del cinema mondiale.

