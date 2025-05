Chi è Tommy Cash, il provocatorio artista estone in gara all'Eurovision con 'Espresso Macchiato'

Home / Social News / Chi è Tommy Cash, il provocatorio artista estone in gara all'Eurovision con 'Espresso Macchiato'

Preparati a scoprire Tommy Cash, il geniale artista estone che sta conquistando l’Eurovision con il suo brano virale "Espresso Macchiato". Con uno stile unico e provocatorio, questo rapper di Tallinn sfida le convenzioni artistiche, mescolando musica, ironia e un forte impatto visivo. Non perderti l'occasione di conoscere la sua audace proposta!

Tommy Cash, in gara all’Eurovision Song Contest con il brano virale 'Espresso Macchiato', è uno degli artisti più discussi e originali dell’edizione. Nato a Tallinn nel 1991, all’anagrafe Tomas Tammemets, è uno dei rapper più noti in Estonia e si distingue per uno stile ironico, eccentrico e fortemente visivo, che unisce musica, arte e provocazione.

Una carriera internazionale tra musica, arte e performance

Dopo il debutto nei primi anni 2010, Tommy Cash ha pubblicato due album: 'Euroz Dollaz Yeniz' (2014) e 'Yes' (2018). Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Charli XCX, Diplo e Bones, conquistando il pubblico con performance teatrali e contenuti fortemente visivi. Ha portato la sua musica in tour in Stati Uniti, Cina ed Europa, partecipando a festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde.

'Espresso Macchiato', il suo brano per l’Eurovision, è già un fenomeno globale: ha raggiunto la vetta della classifica Viral 50 italiana su Spotify, è entrato nella Top 50 Airplay radiofonica ed è virale su TikTok, con milioni di stream e condivisioni. "Non pensavo arrivasse a questi livelli", ha dichiarato alla stampa italiana. "Ma è orecchiabile e memorabile. Funziona come una macchina ben oliata".

La polemica e il messaggio dietro 'Espresso Macchiato'

Il testo della canzone, un mix ironico e maccheronico di italiano e inglese, ha generato polemiche in Italia per l’uso di stereotipi come mafia, spaghetti, limoni e caffè. Il Codacons ha perfino presentato un reclamo ufficiale all’EBU. Tommy Cash ha risposto sottolineando che nella sua arte c’è sempre una componente di ironia: "Non voglio offendere nessuno, amo profondamente l’Italia. Voglio che la gente si faccia domande guardando la mia arte".

Ha raccontato anche di aver cercato ispirazione nella musica italiana: "Ascoltavo Pavarotti da bambino, in famiglia. È un modello. Se Tommaso un giorno sarà anche solo il 5% di ciò che è stato lui, sarebbe un sogno".

Guarda anche il video:

Video Tommy Cash - Espresso Macchiato | Estonia ???? | Official Music Video | #Eurovision2025 Video Tommy Cash - Espresso Macchiato | Estonia ???? | Official Music Video | #Eurovision2025

Altri aggiornamenti su Eurovision

Eurovision 2025, al via da Basilea: programma completo, cantanti in gara e curiosità

L’Eurovision Song Contest 2025, giunto alla sua 69ª edizione, prende il via oggi, martedì 13 maggio, in diretta da Basilea.

Eurovision 2025: al via da Basilea con 37 Paesi in gara e l'Italia già in finale

È ufficialmente iniziata la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in diretta da Basilea. Oggi, martedì 13 maggio 2025, la kermesse torna in Svizzera, dove tutto ebbe origine nel 1956.

Eurovision 2025: Basilea accoglie le delegazioni tra entusiasmo, proteste e nuove regole

Basilea apre ufficialmente le porte all’*Eurovision Song Contest 2025* con una spettacolare cerimonia inaugurale sul celebre Turquoise Carpet, lungo ben 1,3 chilometri: il più esteso nella storia della manifestazione.