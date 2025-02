Eurovision 2025: polemiche su Espresso Macchiato di Tommy Cash

Il rapper estone Tommy Cash rappresenterà l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2025 con la canzone "Espresso Macchiato". Il brano, che mescola italiano e inglese in modo maccheronico, contiene riferimenti a stereotipi italiani come caffè, mafia, limoni e spaghetti. Il video ufficiale è diventato virale in poche ore.

Il Codacons ha presentato un ricorso all'European Broadcasting Union (EBU), organizzatore dell'Eurovision, sostenendo che la canzone risulta offensiva per una pluralità di soggetti. L'associazione chiede di valutare l'esclusione del brano dalla competizione.

Tommy Cash, pseudonimo di Tomas Tammemets, è un rapper estone di 33 anni attivo dal 2012. È noto per il suo stile eccentrico e provocatorio, avendo collaborato con artisti come Charli XCX e Diplo. La sua vittoria all'Eesti Laul 2025, il festival nazionale estone, gli ha garantito la partecipazione all'Eurovision.

La canzone ha suscitato dibattiti tra chi la considera un omaggio ironico all'Italia e chi la ritiene una rappresentazione stereotipata e offensiva della cultura italiana. Nonostante le critiche, "Espresso Macchiato" sta dominando le classifiche di streaming e ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube.

L'Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Resta da vedere se "Espresso Macchiato" sarà ammessa alla competizione o se il ricorso del Codacons porterà alla sua esclusione.

