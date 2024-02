Loredana Bertè punta all'Eurovision 2024: in gara a Una Voce per San Marino con Pazza

Loredana Bertè ha confermato la sua partecipazione alla finale di "Una Voce per San Marino", il concorso canoro che offre al vincitore la possibilità di rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2024. La cantante calabrese porterà sul palco la sua ballata rock "Pazza", brano con cui ha vinto il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2024.

Il direttore artistico della manifestazione, Pasquale Mammaro, ha rivelato che Bertè, scherzando, ha espresso il desiderio di partecipare all'Eurovision per "andare a rompere le scatole" al suo ex marito, l'ex tennista Bjorn Borg, molto conosciuto in Svezia, paese ospitante dell'edizione 2024 dell'Eurovision Song Contest, che si terrà dal 7 all'11 maggio a Malmö.

Quest'anno, il rappresentante di San Marino all'Eurovision avrà il vantaggio di poter ricevere voti dall'Italia durante la semifinale, grazie a un sorteggio che l'anno scorso non aveva favorito Achille Lauro. La finale di "Una Voce per San Marino" vedrà la partecipazione di 8 giovani artisti e 8 artisti affermati, tra cui, oltre a Loredana Bertè, Marcella Bella e i Jalisse, che mirano a rappresentare San Marino all'Eurovision dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo.

La finale si terrà sabato 24 febbraio 2024 e sarà condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. Tra i membri della giuria ci saranno figure di spicco della musica italiana come Celso Valli, Mogol e Al Bano, quest'ultimi in qualità di ospiti.