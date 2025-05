Eurovision 2025, al via da Basilea: programma completo, cantanti in gara e curiosità

Home / Social News / Eurovision 2025, al via da Basilea: programma completo, cantanti in gara e curiosità

L'Eurovision Song Contest 2025 è finalmente arrivato! Direttamente da Basilea, l'emozione della musica europea è pronta a contagiare il pubblico. Scopri il programma completo, gli artisti in gara e le curiosità che renderanno questa edizione indimenticabile. Non perdere un attimo di questo straordinario evento che culminerà nella finale di sabato!

L’Eurovision Song Contest 2025, giunto alla sua 69ª edizione, prende il via oggi, martedì 13 maggio, in diretta da Basilea. La prima semifinale andrà in onda dalle 21 su Rai 2, preceduta da un’anteprima alle 20.15. Alla conduzione, Gabriele Corsi e BigMama. Le serate successive sono previste giovedì 15 maggio su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, mentre la finale si terrà sabato 17 maggio in prima serata su Rai 1.

Paesi in gara, ospiti e conduzione italiana

Saranno 37 i Paesi in gara, con 15 nazioni impegnate nella prima semifinale per conquistare uno dei 10 posti disponibili. Tra i concorrenti spiccano Gabry Ponte per San Marino con “Tutta l’Italia”, Tommy Cash per l’Estonia con “Espresso Macchiato” e il trio svedese KAJ, favoriti con la canzone “Bara Bada Bastu”, già virale in streaming.

Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia, si esibirà fuori concorso nella semifinale, già qualificato alla finale come parte dei Big Five, insieme a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, oltre alla Svizzera ospitante. A commentare le serate su Rai, Gabriele Corsi sarà affiancato da BigMama, prima ex concorrente di Sanremo a ricoprire questo ruolo. Il portavoce del voto italiano sarà Topo Gigio, simbolo scelto per annunciare i risultati della giuria durante la finale.

Italiani in gara per altri Paesi e curiosità dell’edizione

Molti i legami con l’Italia anche tra gli altri artisti: Gabry Ponte rappresenta San Marino, mentre Tommy Cash canta in italiano. In gara per l’Albania anche Kolë Laça e Beatriçe Gjergji (Shkodra Elektronike), musicisti residenti in Italia. Mariana Conte, in gara per Malta, ha origini napoletane.

Durante la prima semifinale si esibiranno anche Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera, già qualificate alla finale. Ogni esibizione sarà introdotta da una clip in cui gli artisti scopriranno una località svizzera, raccontata attraverso un’attività con un ospite locale.

Spettacolo, omaggi storici e intervalli musicali

L’apertura della serata sarà un omaggio al primo Eurovision, vinto dalla Svizzera con Lys Assia. Il primo intervallo, “Made in Switzerland”, racconterà invenzioni e miti elvetici con Hazel Brugger e Sandra Studer. Uno sketch vedrà Guglielmo Tell proporre ironicamente la nascita dell’Eurovision come concorso per unire i popoli.

Nel secondo intervallo, spazio alla celebrazione della vittoria di Céline Dion nel 1988 con “Ne partez pas sans moi”. A renderle omaggio, il Neues Orchester Basel e quattro artisti della scorsa edizione: Iolanda, Marina Satti, Jerry Heil con Al’ona Al’ona e Silvester Belt.

A chiudere la serata, Jørgen Olsen degli Olsen Brothers eseguirà una nuova versione del brano “Fly on the Wings of Love”, adattata al messaggio “United by Music”.

Televoto e voto online

Il pubblico italiano potrà votare la propria canzone preferita nella serata di oggi e durante la finale di sabato, tramite televoto o voto online, esclusa la possibilità di votare per l’Italia. I codici da usare verranno mostrati prima di ogni esibizione.

Guarda anche il video:

Video Eurovision Rehearsals Roundup - Preview All 37 Songs! | #Eurovision2025 | #UnitedByMusic Video Eurovision Rehearsals Roundup - Preview All 37 Songs! | #Eurovision2025 | #UnitedByMusic

Altri aggiornamenti su Eurovision

Eurovision 2025: al via da Basilea con 37 Paesi in gara e l'Italia già in finale

È ufficialmente iniziata la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in diretta da Basilea. Oggi, martedì 13 maggio 2025, la kermesse torna in Svizzera, dove tutto ebbe origine nel 1956.

Eurovision 2025: Basilea accoglie le delegazioni tra entusiasmo, proteste e nuove regole

Basilea apre ufficialmente le porte all’*Eurovision Song Contest 2025* con una spettacolare cerimonia inaugurale sul celebre Turquoise Carpet, lungo ben 1,3 chilometri: il più esteso nella storia della manifestazione.

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.