Gigabyte presenta le nuove schede madri Z890 Plus per i processori Intel Core Ultra

GIGABYTE ha presentato la serie Z890 PLUS, nuove schede madri progettate per i processori Intel Core Ultra. Il progetto punta su prestazioni elevate, memoria DDR5 più veloce e funzioni pensate per semplificare l’assemblaggio dei PC.

GIGABYTE amplia la propria offerta hardware con la nuova serie di schede madri Z890 PLUS, sviluppata per sfruttare al massimo i processori Intel Core Ultra di ultima generazione. Il progetto è pensato per i sistemi desktop di fascia mainstream e introduce diverse soluzioni tecniche orientate a prestazioni più alte e a un’installazione più semplice.

Tra le novità principali c’è la modalità Ultra Turbo, una funzione che permette di aumentare le prestazioni con un solo comando. Il sistema prevede tre livelli di intervento: il primo attiva automaticamente un leggero overclock per migliorare la resa nei videogiochi, il secondo regola in modo più aggressivo frequenze e memoria per aumentare gli FPS, mentre il terzo livello spinge al massimo le impostazioni per scenari estremi come benchmarking e gaming competitivo.

Leggi anche: Presentati i primi processori Intel Core Ultra per AI PC desktop

La serie introduce anche la tecnologia di memoria D5 Duo X, progettata per sfruttare appieno le potenzialità delle DDR5 senza penalizzare stabilità e frequenze. Il sistema supporta il nuovo standard CQDIMM ed è compatibile con i moduli CUDIMM, permettendo configurazioni ad alta capacità mantenendo prestazioni elevate anche con un numero ridotto di slot.

Per raggiungere questi risultati la piattaforma utilizza un’ottimizzazione combinata di layout della scheda madre, BIOS e gestione del clock della memoria. Questa integrazione consente di ridurre il carico sul canale di memoria e migliorare la qualità del segnale, con frequenze che arrivano fino a DDR5-10266 sulla piattaforma.

Per garantire compatibilità e stabilità, l’azienda ha collaborato con diversi produttori di memorie tra cui ADATA, TeamGroup e V-color. L’obiettivo è assicurare moduli ad alta capacità pronti per carichi di lavoro pesanti, come elaborazione basata su AI e attività professionali di creazione contenuti.

La gestione energetica è affidata a un sistema VRM Digital Twin a 16+1+2 fasi, affiancato da un sistema di dissipazione avanzato chiamato VRM Thermal Armor Advanced. Questa soluzione è progettata per mantenere stabilità anche sotto carichi prolungati e per garantire una distribuzione costante della potenza.

Un’altra novità riguarda la gestione termica degli SSD con M.2 EZ-Flex, una base flessibile che migliora il contatto tra dissipatore e unità di archiviazione. In questo modo le unità M.2 ad alta velocità possono mantenere temperature più basse durante l’utilizzo intensivo.

La costruzione segue la filosofia Ultra Durable del marchio e include una piastra metallica posteriore chiamata UD Plate. Questo elemento aumenta la rigidità della scheda e protegge il circuito stampato durante l’installazione nei sistemi desktop.

Per facilitare il montaggio dei componenti, la serie integra diverse soluzioni della linea EZ. Tra queste EZ-Latch per fissare i dissipatori M.2 senza viti e un meccanismo rapido per rimuovere le schede installate negli slot PCIe, riducendo i tempi di manutenzione o aggiornamento del sistema.

Sul fronte software, le nuove schede utilizzano l’interfaccia BIOS UC 2.0 insieme a strumenti di configurazione aggiornati. L’obiettivo è offrire controlli più intuitivi e una gestione semplificata delle impostazioni hardware.

La dotazione include anche connettività di nuova generazione con LAN 5GbE e supporto Wi-Fi 7, accompagnati da un’antenna direzionale ad alto guadagno per connessioni più stabili durante gaming e streaming. Completano la piattaforma lo slot PCIe 5.0 M.2 per unità di archiviazione ultraveloci e porte USB 4 Type-C con supporto DisplayPort per monitor ad alta risoluzione.