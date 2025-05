Altro che chef perfetta: anche Meghan Markle ordina cibo da asporto e lo trasforma con il suo stile regale

Meghan Markle, spesso ritratta tra manicaretti e tavole decorate nella sua serie Netflix "With Love, Meghan", ha rivelato di ricorrere più spesso di quanto si pensi al cibo da asporto. Nonostante gli sforzi mostrati in video, dove appare intenta a cucinare piatti tanto elaborati quanto discussi, la duchessa di Sussex ha ammesso di non avere tempo per preparare quotidianamente i pasti per la sua famiglia.

Nel podcast Meghan svela il suo trucco: delivery sì, ma con eleganza

Durante l’ultimo episodio del suo podcast 'Confessions of a Female Founder', Meghan ha raccontato di affidarsi regolarmente a piatti già pronti: “Verdure e alimenti già cucinati, perché non ho tempo ogni giorno di mettermi ai fornelli”, ha dichiarato. Il tocco personale, però, non manca mai: la duchessa non si limita a servire il cibo come arriva, ma lo sistema con cura, lo rende più “presentabile” e cerca sempre di conferirgli un aspetto appetitoso e raffinato.

Nella serie Netflix, Meghan aveva ricevuto critiche sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti per le sue discutibili abilità culinarie, come la preparazione di un “arcobaleno di frutta” per rallegrare i genitori durante il weekend. Anche il suo uso abbondante di fiori commestibili è stato oggetto di sarcasmo da parte degli spettatori, che l’hanno trovata troppo distante dalla realtà quotidiana.

Malgrado le recensioni contrastanti, Netflix ha confermato l’arrivo della seconda stagione di 'With Love, Meghan', prevista per l’autunno. La nuova serie continuerà a mostrare la duchessa tra consigli su accoglienza, tavole perfette e tentativi culinari nella fattoria vicino alla residenza californiana di Montecito.

Che si tratti di piatti cucinati da lei o ordinati tramite app, una cosa è certa: Meghan Markle riesce sempre a dare un tocco distintivo, anche al delivery.

