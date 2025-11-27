Ecco i migliori aeroporti d'Europa 2025: Istanbul guida la classifica realizzata da Holidu

Monaco di Baviera, ottobre 2025 – Holidu ha pubblicato la classifica dei migliori aeroporti d’Europa del 2025 analizzando migliaia di recensioni Google Maps. Sul podio troviamo Istanbul, Porto e Helsinki, tutti con punteggi elevati e un apprezzamento crescente da parte dei viaggiatori.

Tra gli italiani, Fiumicino è il primo in lista: 12° posto e valutazioni molto positive su servizi, comfort e ampiezza dell’offerta commerciale. Segue Linate al 19° posto, mentre Malpensa, Venezia, Bergamo e Napoli sono più indietro, con punteggi tra 3,7 e 3,8.

La classifica è stata costruita considerando sia il punteggio medio che il numero totale di recensioni, offrendo una fotografia realistica della percezione degli utenti.

Un dato interessante è la costante crescita di aeroporti del Nord Europa come Helsinki, che guadagna posizioni grazie a efficienza e qualità dei servizi. L’Italia mostra risultati misti ma con margini di miglioramento già evidenti grazie ai progetti in corso negli scali principali.