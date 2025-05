Antonella Mosetti lascia l'Isola dei Famosi: Volevo sentire mio papà più vicino

Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. Dopo giorni di tensione emotiva e crisi personale, l’ex showgirl ha comunicato la sua scelta durante il day time andato in onda venerdì 23 maggio. Alla base della sua decisione, il dolore irrisolto per la perdita del padre, un lutto che continua a pesare profondamente nella sua vita. “Mi sono sentita ancora più lontana da lui” Con le lacrime agli occhi, Mosetti ha raccontato il motivo che l’ha spinta a lasciare il reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5. “Sono venuta qua per ritrovare il mio papà, ma mi sono sentita ancora più lontana da lui”, ha confessato davanti alle telecamere, annunciando la sua volontà di tornare a casa e stare vicino alla sua famiglia. Fin dai primi giorni in Honduras, Antonella era apparsa in difficoltà. La stanchezza, la fame e il contesto difficile si sono sommati alla fragilità emotiva legata alla recente scomparsa del padre. “Non ce la faccio neanche a parlare. Non ho ancora elaborato la morte di mio papà”, aveva detto in un precedente sfogo, aggiungendo: “Ho un dolore talmente forte che la notte mi sveglio con la nausea. Non riesco neanche a spiegarlo”. L’appoggio di fratello e figlia prima dell’addio Dallo studio, il fratello Massimiliano ha cercato di darle forza: “Papà non lo devi cercare altrove, lui è dentro di te e nella meraviglia che vedi”. Anche la figlia Asia ha provato a incoraggiarla: “Questo è un gioco tosto, ma i problemi veri della vita sono altri. Io faccio sempre il tifo per te”. Nonostante l’affetto ricevuto, Mosetti ha confermato la sua uscita definitiva dal programma. Un’uscita dolorosa, ma necessaria, per affrontare il lutto e ricongiungersi con i suoi affetti più cari.

