Mara Venier sorprende Nicola Carraro: un cucciolo in casa per ritrovare il sorriso

Home / Social News / Mara Venier sorprende Nicola Carraro: un cucciolo in casa per ritrovare il sorriso

Mara Venier ha regalato un momento di pura gioia al marito Nicola Carraro, attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per problemi di salute. Nonostante la situazione delicata, il produttore cinematografico ha mostrato un sorriso sincero grazie a un dono speciale: un nuovo cucciolo è entrato a far parte della loro famiglia.

Un regalo inaspettato per affrontare un momento difficile

La conduttrice di Domenica In ha deciso di portare una ventata di allegria con un gesto d’amore: un cagnolino bianco e nero, battezzato Aiace, ispirato all’eroe greco Aiace Telamonio. Il nuovo arrivato è stato presentato sui social con un video, dove si vede il cucciolo esplorare vivacemente la casa, tra le risate e le esclamazioni divertite di Mara Venier.

“Dopo 15 anni senza cani, Mara mi ha regalato questo meraviglioso personaggio”, ha scritto Carraro su Instagram, emozionato. “In alto i cuori, non vedo l’ora di tornare a casa per coccolarlo”, ha aggiunto l’83enne, mostrando gratitudine e desiderio di normalità.

Il messaggio d’amore di Mara e la forza di Nicola

Negli ultimi mesi, Carraro ha affrontato una complessa combinazione di problemi alla schiena e ai polmoni, che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano per ricevere cure specialistiche. In un post, si è mostrato in carrozzina raccontando: “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”.

Accanto a lui, sempre presente, Mara Venier non ha mai smesso di supportarlo con forza e affetto. In un post social, la conduttrice ha condiviso una foto con Nicola e il personale medico, scrivendo: “Forza amore mio”, un messaggio che ha commosso i fan e confermato il legame profondo che li unisce.

Altri aggiornamenti su Mara Venier

Achille Lauro emoziona a Domenica In con Mara Venier: sorpresa in studio e omaggio per la Festa della Mamma

Achille Lauro è stato ospite oggi, domenica 11 maggio, a Domenica In, dove ha regalato un momento toccante alla conduttrice Mara Venier, definendola “il mio grande amore” nel giorno della Festa della Mamma.

Scaletta Domenica In 11 maggio: Achille Lauro, Carlo Conti, Iva Zanicchi e tutti gli ospiti di oggi con Mara Venier

Oggi dalle ore 14 alle 17.10, andrà in onda in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma una nuova puntata di Domenica In, il popolare programma di Rai1 condotto da Mara Venier.

Domenica In del 4 maggio: tutti gli ospiti di oggi da Mara Venier su Rai1

Oggi domenica 4 maggio, dalle 14 alle 17.10 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, su Rai1 e Rai Italia andrà in onda un nuovo appuntamento di Domenica In, condotto da Mara Venier.