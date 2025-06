Mara Venier, il marito Nicola Carraro cammina di nuovo: Si ricomincia a vivere

"Si ricomincia a vivere". Con queste parole, Nicola Carraro è tornato sui social per aggiornare i suoi follower sulle attuali condizioni di salute. Il marito di Mara Venier ha pubblicato un video in cui appare sorridente e in netto miglioramento, mentre cammina aiutandosi con un bastone di legno.

Il produttore cinematografico ha affrontato un anno difficile, segnato da gravi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano per ricevere cure presso l’ospedale San Raffaele. È stata la stessa conduttrice televisiva a raccontare più volte pubblicamente il percorso complicato del marito.

Nei mesi scorsi, Carraro si era mostrato per la prima volta in carrozzina, raccontando di aver subito una "combinazione micidiale tra ernia del disco e problemi ai polmoni", che lo aveva costretto a una lunga convalescenza.

Lo scorso 14 maggio, attraverso un post su Instagram, Nicola aveva ringraziato lo staff medico per le cure ricevute e aveva annunciato il suo ritorno a casa, accanto alla moglie Mara. Oggi, 18 giugno, a otto mesi dall’inizio del percorso di guarigione, si mostra di nuovo in video, in piedi e in movimento.

"Si ricomincia a vivere", scrive su Instagram, accompagnando le parole con l’emoji delle mani giunte in segno di gratitudine. Un messaggio carico di speranza che ha emozionato i fan e testimoniato i progressi concreti raggiunti.