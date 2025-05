Jannik Sinner batte Cerundolo e vola ai quarti di finale agli Internazionali d'Italia 2025

Jannik Sinner continua la sua corsa trionfale agli Internazionali d'Italia 2025, superando l'argentino Francisco Cerundolo con un solido 7-6(2), 6-3. Nonostante l'interruzione del match per la pioggia, il numero uno del mondo ha dimostrato la sua superiorità, conquistando così un posto nei quarti di finale del prestigioso Masters 1000 di Roma.

Partita interrotta dalla pioggia, ma Sinner domina

L’attesa per l’inizio del match è stata lunga a causa della pioggia, che ha bagnato il Foro Italico senza però spegnere l’entusiasmo dei tifosi. Al suo ingresso in campo, Sinner ha ricevuto un’ovazione, confermando la Sinner-mania che continua a infiammare il pubblico romano. Nonostante le condizioni difficili e il terreno bagnato, l’altoatesino ha giocato con determinazione, affrontando un avversario ostico come Cerundolo, cresciuto sulla terra battuta argentina e attuale numero 18 del ranking mondiale.

Nel primo set, dopo un avvio aggressivo in risposta, Sinner ha ottenuto diverse palle break ma ha dovuto attendere il quinto game per concretizzarle. Dopo un breve passaggio a vuoto, l’azzurro ha ritrovato ritmo e, nel tie break, ha dominato 7-2 conquistando il primo parziale.

Sinner accelera nel secondo set e chiude la partita

Nel secondo set, l’equilibrio iniziale è stato rotto da un break nel quarto game, seguito da un altro nel sesto. Nonostante un piccolo problema fisico e un medical time out per una vescica, Sinner ha mantenuto la concentrazione, rispondendo con colpi profondi e precisi. Cerundolo, sotto pressione, ha iniziato a sbagliare, lasciando spazio all’azzurro che ha chiuso il set 6-3.

Grazie a questo successo, Sinner raggiunge i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove affronterà il vincente tra Casper Ruud e Jaume Munar. Il sogno romano dell’azzurro prosegue, tra l’entusiasmo del pubblico e una forma fisica in crescita.

