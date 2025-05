Cannes 2025: al via la 78ª edizione tra Robert De Niro, film sull'Ucraina e star mondiali

La 78ª edizione del Festival di Cannes si apre oggi, 13 maggio, e proseguirà fino al 24 maggio. Undici giorni ricchi di grandi anteprime, glamour e ospiti internazionali, con il ritorno sulla Croisette delle più attese star di Hollywood e del cinema europeo.

Robert De Niro riceve la Palma d’Oro alla carriera

Protagonista assoluto della cerimonia d’apertura è Robert De Niro, premiato con la Palma d’Oro onoraria a 14 anni dalla sua presidenza della giuria nel 2011. L’attore americano sarà domani protagonista di una masterclass al Teatro Debussy, dove incontrerà il pubblico per raccontare il suo percorso artistico.

Tre film raccontano la guerra in Ucraina

Oggi sono in programma tre proiezioni dedicate all’Ucraina, in una giornata speciale organizzata dal Festival insieme al Comune di Cannes, France Télévisions e Brut. L’iniziativa vuole ricordare l’impegno di autori e giornalisti nel documentare il conflitto che da tre anni sconvolge il cuore dell’Europa.

I film selezionati sono: "Zelenskyj" di Yves Jeuland, Lisa Vapné e Ariane Chemin, ritratto del presidente ucraino tra infanzia e carriera nello spettacolo; "Notre Guerre" di Bernard-Henri Lévy e Marc Roussel, ambientato nei fronti orientali di Pokrovsk e Soumy; e "2000 Meters to Andriivka" di Mstyslav Chernov, regista premio Oscar per “20 giorni a Mariupol”.

Hollywood sfila sulla Croisette

Tante le celebrità attese a Cannes 2025. Tom Cruise presenta “Mission: Impossible - The Final Reckoning”, mentre Scarlett Johansson debutta alla regia con “Eleonor The Great” e Kristen Stewart con “The Chronology of Water”. Tra i film in concorso c’è “Eddington” di Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal.

Josh O’Connor e Paul Mescal sono protagonisti di “The History of Sound”, mentre Wes Anderson torna con “The Phoenician Scheme” e un cast stellare: Benicio Del Toro, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch e ancora Scarlett Johansson. Ethan Coen dirige “Honey Don’t” con Chris Evans e Margaret Qualley. Spike Lee firma “Highest 2 Lowest 2” con Denzel Washington.

Tra gli ospiti anche Quentin Tarantino, al Cannes Classic per un omaggio a George Sherman, e Jodie Foster nel film “Vie Privée”. Robert Pattinson e Jennifer Lawrence sono i protagonisti del thriller “Die, My Love” di Lynne Ramsay. Nicole Kidman riceverà il premio Woman in Motion 2025 da Kering.

Grande presenza italiana e giurie d’eccezione

Per l’Italia spiccano “Fuori” di Mario Martone, unico titolo in concorso, con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. Pierfrancesco Favino arriva con “Enzo” di Robin Campillo, mentre Alessandro Borghi è protagonista di “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

A guidare la giuria del Concorso sarà Juliette Binoche, affiancata da Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong. La Camera d'Or, dedicata alle opere prime, vedrà presidente Alice Rohrwacher, sorella di Alba.

Tra gli ospiti d’eccezione anche Bono, frontman degli U2, che presenta “Stories of Surrender” dopo aver festeggiato i suoi 65 anni il 10 maggio.

