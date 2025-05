Kingston FURY G5: SSD PCIe 5.0 ad Alte Prestazioni

Kingston FURY aumenta le prestazioni con il nuovo

SSD NVMe PCIe 5.0

Velocità estreme PCIe Gen5 fino a 14.800 MB/s

Design termico evoluto

Integrazione totale

Kingston FURY, divisione specializzata nella produzione di soluzioni ad alte prestazioni di Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato l'arrivo del suo nuovo SSD M.2 NVMe PCIe 5.0, Kingston FURY Renegade G5, dedicato al gaming e agli utenti che cercano il massimo delle prestazioni.

Kingston FURY Renegade G5 consente agli utenti di godere a pieno di tutte le capacità del proprio sistema, sfruttando il più recente controller PCIe Gen5 x 4 e la NAND 3D TLC, per raggiungere velocità estreme fino a 14.800/14.000 MB/s in lettura/scrittura1 e superare i 2M di IOPS. Ottimizzato per PC e workstation ad alte prestazioni, Kingston FURY Renegade G5 eliminare i colli di bottiglia dello storage e riduce significativamente i tempi di caricamento, risultando l'unità ideale per il gaming, l'editing ad alta intensità o i flussi di lavoro caratterizzati da elevati volumi di dati.

Con una potenza così elevata, Kingston FURY Renegade G5 è stato progettato per garantire un funzionamento fluido per le applicazioni più impegnative, preservando l'efficienza, grazie al controller Silicon Motion SM2508 basato sulla litografia a 6 nm e di una cache DRAM DDR4 a basso consumo per ridurre il calore e il consumo energetico. Che si tratti di applicazioni di alto profilo, content creation o produttività, questa soluzione di storage offre tutto il necessario per portare l’esperienza di gioco e professionale a un livello superiore.

“Siamo entusiasti di annunciare questo nuovo prodotto nella famiglia di soluzioni ad alte prestazioni Kingston FURY”, ha dichiarato Liny Cheliyan, Business Manager - Prosumer Flash and SSD di Kingston EMEA - “Grazie alla potenza dell’SSD Kingston FURY Renegade G5 e della memoria Kingston FURY, gli utenti più esigenti e gli appassionati di hardware potranno creare il sistema definitivo”.

Kingston FURY Renegade G5 è disponibile con capacità da 1024GB, 2048GB e 4096GB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilità Kingston. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: kingston.com.

Caratteristiche e specifiche tecniche del drive SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2

048GB – fino a 14.700/14.000MB/s

096GB – fino a 14.800/14.000MB/s

Velocità di letture/scritture casuali 4k 1 : 1024GB – fino a 2.200.200/2.150.000 IOPS 2048GB – 4096GB - fino a 2.200.000/2.200.000 IOPS

Resistenza

(TBW/DWPD)3:

024GB – 1,0PB

048GB – 2,0PB

096GB – 4,0PB