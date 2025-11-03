Massima Capacità Kingston FURY SSD NVMe PCIe 5.0

Kingston Digital Europe Co LLP , azienda affiliata a Kingston Technology Company, Inc. e leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato oggi di aver arricchito la gamma Kingston FURY Renegade G5 con un'opzione da 8192 GB di capacità totale dedicata a utilizzi particolarmente impegnativi, come editing video, rendering 3D, gaming e altro ancora.

Ottimizzato per chi necessita di un sistema in grado di stare al passo con il proprio flusso di lavoro o con le proprie esigenze di gioco, l'SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 Kingston FURY™ Renegade G5 utilizza il più recente controller PCIe Gen5 x4 e NAND 3D TLC che consente di raggiungere velocità fino a 14.800/14.000 MB/s in lettura/scrittura1 e oltre 2 milioni di IOPS per fornire prestazioni e resistenza estreme, arrivando ora ad una capacità di oltre 8 TB, ideale per archiviare più giochi e contenuti multimediali senza perdere la reattività del sistema.

“Che si tratti di lavoro o di gioco, gli utenti necessitano di più spazio e potenza,” afferma Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD, Kingston EMEA. “Siamo contenti che questo nuovo arrivo nella gamma di SSD Kingston FURY Renegade G5 con i suoi 8 TB possa fornire entrambi sia ad utenti esperti sia agli appassionati di hardware”.

Kingston FURY Renegade G5 è disponibile con capacità da 1024GB a 8192GB2 ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni3 con supporto tecnico gratuito e dalla rinomata affidabilità di Kingston. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: kingston.com

