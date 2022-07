Kingston rilascia DataTraverler Max Type-A, unità flash USB ad alte prestazioni

Kingston Digital allarga la famiglia DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2

con un nuovo prodotto Type-A

USB 3.2 Gen 2 Type-A avanzato

Alta velocità, alta capacità

Kingston Digital Europe Co LLP, società di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, annuncia oggi il rilascio di DataTraveler® Max Type-A. Il drive va ad affiancare DataTraveler® Max Type-C®1, andando così a completare la serie di unità flash USB di nuova generazione ad alte prestazioni DT Max di Kingston. Entrambi i drive sfruttano il più recente standard USB 3.2 Gen 2.

La serie DataTraveler Max (DT Max) offre velocità da record, fino a 1.000 MB/s in lettura e 900 MB/s in scrittura2, rendendole tra le unità USB più veloci sul mercato e le prime nel loro genere. DT Max è stata progettata pensando alla portabilità e alla praticità. DT Max Type-A presenta un design nero e bordeaux con connettore Type-A, mentre l'originale DT Max presenta un design completamente nero con connettore Type-C, così da differenziare le unità a prima vista. L'esclusivo involucro a coste protegge il connettore quando non è in uso ed è facile da spostare con un solo movimento. Trasferisce e archivia senza problemi file digitali di grandi dimensioni, come foto HD, video 4K/8K, musica e altro ancora, con velocità massime e capacità elevate fino a 1 TB3. L'aggiunta di un anello portachiavi e di un indicatore di stato a LED rende l'unità ideale per gli utenti che hanno bisogno di spazio di archiviazione mentre sono in movimento.

“Le unità flash USB della serie DT Max offrono velocità da leader del settore e spazio di archiviazione senza compromessi per consentire ai consumatori di creare e stare al passo con le attuali esigenze di contenuti, supportando ora sia le porte Type-C che Type-A”, ha dichiarato Tiago Gomes, Flash Business Manager di Kingston. “L'introduzione di una versione Type-A della serie DT Max ha battuto ogni record, alza ancora una volta l'asticella e offre agli utenti una linea completa di soluzioni ad alte prestazioni nella categoria degli storage USB.”

La serie DataTraveler Max è disponibile con capacità da 256GB a 1TB ed è coperta da una garanzia di cinque anni con supporto tecnico gratuito. Per ulteriori informazioni, visita il sito kingston.com.

Caratteristiche e specifiche dell'unità flash DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 Series:

Ultimo standard USB 3.2 Gen 2: Trasferimento di file in un lampo con velocità incredibili fino a 1.000 MB/s in lettura e 900 MB/s in scrittura.

Conservazione senza compromessi: Disponibile in una gamma di capacità elevate, da 256 GB a 1 TB, per trasportare in viaggio la libreria digitale.

Doppia opzione per la connettività: Le varietà di connettori USB Type-C®1 e Type-A supportano laptop o desktop tradizionali e di nuova generazione per trasferimenti di file senza soluzione di continuità.

Design Unico: Comodo tappo scorrevole utilizzabile con una sola mano, indicatore di stato a LED e anello portachiavi funzionale.

Capacità3: 256GB, 512GB, 1TB

Interfaccia: USB 3.2 Gen 2

Velocità2: fino a 1,000MB/s in lettura, 900MB/s in scrittura

Dimensioni:

Type-C: 82.17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm



Type-A: 91.17 mm 22.00 mm x 9.02 mm

Peso:

Type-C: 12g



Type-A: 14g

Temperatura di esercizio: 0°C~60°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C~85°C

Garanzia: 5 anni di support tecnico gratuito

Compatibile con: Windows® 11, 10, 8.1, Mac OS® (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS

DataTraveler Max Type-A USB 3.2 Gen 2 Flash Drive Numero di parte Capacità DTMAXA/256GB 256GB DTMAXA/512GB 512GB DTMAXA/1TB 1TB

DataTraveler Max Type-C USB 3.2 Gen 2 Flash Drive Numero di parte Capacità DTMAX/256GB 256GB DTMAX/512GB 512GB DTMAX/1TB 1TB

