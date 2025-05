Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real Madrid: esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti

Home / Social News / Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real Madrid: esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti

Xabi Alonso guiderà il Real Madrid al Mondiale per Club negli Stati Uniti, prendendo il posto di Carlo Ancelotti al termine della stagione in corso. La notizia, riportata da Marca, conferma che il tecnico spagnolo sarà alla guida dei Blancos già per la prestigiosa competizione internazionale, anticipando l’inizio del suo mandato previsto per l’estate.

Il cambio in panchina deciso da Florentino Perez

Inizialmente il club madrileno aveva valutato l’ipotesi di una soluzione temporanea, affidando la squadra a Santiago Solari solo per il torneo americano. Tuttavia, dopo attente valutazioni, il presidente Florentino Perez ha scelto di puntare subito su Alonso, considerandolo "la scelta più logica" secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo.

Xabi Alonso, ex centrocampista del Real e del Liverpool, è reduce da una stagione trionfale con il Bayer Leverkusen, con cui ha conquistato il titolo di campione di Germania. Pochi giorni fa ha annunciato ufficialmente l’addio alla panchina del club tedesco: “Saranno le mie ultime partite”. Il suo debutto con il Real Madrid è atteso per il 1° giugno, data che segna l’inizio della sua nuova avventura alla guida di uno dei club più prestigiosi al mondo.

Altri aggiornamenti su Real Madrid

Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re tra tensioni e accuse agli arbitri

Pioggia di polemiche su Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re in programma questa sera. Al centro delle critiche Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro designato per il Clasico, che in conferenza stampa ha denunciato la pressione subita dai direttori di gara da parte della tv ufficiale del Real Madrid.

Arsenal-Real Madrid Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, martedì 8 aprile 2025, l'Arsenal ospita il Real Madrid all'Emirates Stadium per l'andata dei quarti di finale della UEFA Champions League.

Marciniak dopo il rigore annullato di Álvarez: precedenti e accuse di favoritismo verso il Real Madrid

L'arbitro polacco Szymon Marciniak è al centro delle polemiche dopo il derby di Champions League tra Atlético Madrid e Real Madrid, conclusosi ai calci di rigore.