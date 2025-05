Video Tsitsipas colpisce Fils alla spalla: scintille e lite accesa agli Internazionali d'Italia 2025

Home / Social News / Video Tsitsipas colpisce Fils alla spalla: scintille e lite accesa agli Internazionali d'Italia 2025

Agli Internazionali d’Italia 2025, si è acceso uno scontro ad alta tensione tra Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils durante il match di secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il confronto tra il greco e il francese ha regalato momenti di forte nervosismo, culminati in un colpo giudicato pericoloso e in una lunga discussione a fine gara.

Il colpo alla spalla e la furia di Fils

Tutto è accaduto nel corso del secondo set. Dopo una palla corta giocata da Fils, Tsitsipas ha risposto con un passante di rovescio che ha centrato in pieno la spalla dell’avversario, avanzato a rete. Il gesto ha immediatamente scatenato la reazione del francese, attuale numero 14 del ranking ATP, che ha chiesto maggiore attenzione e rispetto al rivale.

Tsitsipas, attualmente 19° al mondo, ha replicato innervosito anche per il continuo incitamento di Fils al pubblico della Grand Stand Arena, gesto che ha contribuito ad aumentare la tensione in campo. Il greco ha mostrato segni di nervosismo, come già accaduto in altri momenti della sua carriera.

Lite al termine del match e intervento dell’arbitro

Il nervosismo è esploso nuovamente al termine della partita. Durante la stretta di mano, Fils ha rimproverato ancora Tsitsipas per il colpo ricevuto, ma il greco si è giustificato dicendo di non averlo fatto di proposito. Una spiegazione che non ha convinto il francese, che ha indicato apertamente l'avversario accusandolo del gesto. È stato necessario l’intervento dell’arbitro per separare i due e riportare la calma.

Nonostante le tensioni, è stato Arthur Fils ad avere la meglio sul campo, vincendo in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2 e conquistando l’accesso al terzo turno degli Internazionali d’Italia.

"He went for my body. It's part of the game. Nothing wrong with it" ???



Here's what happened between Arthur Fils and Stefanos Tsitsipas as they battled in Rome...#IBI25pic.twitter.com/OOvsAwD7mW — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2025

Altri aggiornamenti su Tsitsipas

Musetti batte Tsitsipas e raggiunge gli ottavi al Masters 1000 di Madrid: sfida con De Minaur

Lorenzo Musetti conquista un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 della classifica mondiale e decima testa di serie, ha sconfitto Stefanos Tsitsipas, 26 anni, attualmente numero 18 del ranking ATP e 17 del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un match durato un'ora e 54 minuti.

Musetti-Tsitsipas Madrid: orario, precedenti e dove seguirla in tv

Lorenzo Musetti scende in campo a Madrid per il terzo turno del Masters 1000. L'azzurro, numero 11 del mondo, affronta oggi, martedì 29 aprile, il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente 18° nel ranking ATP.

Musetti rimonta Tsitsipas e vola in semifinale ATP Masters 1000 di Montecarlo

Lorenzo Musetti conquista l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo superando in rimonta Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4.