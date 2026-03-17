Giorgia sorpresa dalla dedica di Emanuel Lo tra ricordi di Sanremo e emozione

Giorgia si commuove per una dedica social del marito Emanuel Lo nata da un ricordo di Sanremo, con un messaggio affettuoso che ripercorre il loro primo incontro e una reazione spontanea tra le mura di casa.

Una dichiarazione pubblica, arrivata senza preavviso, ha colto Giorgia di sorpresa. Il marito Emanuel Lo ha condiviso sui social un video della cantante mentre interpreta “Come saprei”, accompagnandolo con parole intime che risalgono agli inizi della loro storia.

Il ballerino ha raccontato il primo impatto con la voce dell’artista, ricordando quando la vide sul palco dell’Ariston con “E poi”. Da allora, ha spiegato, tornò l’anno successivo per rivederla e ascoltarla ancora, colpito da ogni dettaglio della sua esibizione, persino da un’espressione del volto.

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Nel messaggio, Emanuel Lo ripercorre il tempo trascorso fino al loro incontro, collegando quel momento iniziale al presente. Un filo continuo che, a suo dire, lo riporta sempre lì, all’origine del loro legame, definendo la moglie “pazzesca”.

La risposta di Giorgia non si è fatta attendere. La cantante, colta nel mezzo delle faccende quotidiane, ha reagito con spontaneità alle parole del marito. Tra stupore e tenerezza, ha ammesso di essersi emozionata fino alle lacrime, commentando con affetto la dedica ricevuta.