Carlo Conti compie 65 anni dopo il successo del Festival di Sanremo

Carlo Conti festeggia 65 anni mentre segue le prove di Sanremo Top negli studi Rai. Il conduttore arriva al compleanno dopo il successo del Festival 2026, tra ascolti televisivi alti e una forte presenza sui social.

Il giorno del suo 65° compleanno trova Carlo Conti ancora al lavoro. Il conduttore è negli studi Rai della Dear, a Roma, dove segue le prove degli artisti che sabato 14 marzo saliranno sul palco dello Studio 5 per la finale di “Sanremo Top”. Conti controlla personalmente ogni dettaglio dello spettacolo, come fa abitualmente quando si tratta di produzioni televisive.

Nonostante gli impegni serrati, il presentatore mantiene una routine familiare semplice. Domenica tornerà a Firenze, la città in cui vive con la moglie, la stilista Francesca Vaccaro, e il figlio Matteo. Più volte ha raccontato di condurre una vita normale lontano dagli studi televisivi, tra impegni domestici e il tempo dedicato alla famiglia.

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La pausa però durerà poco. A metà aprile il conduttore rientrerà a Roma per preparare una nuova edizione di Dalla strada al palco, il programma Rai ideato e scritto dallo stesso Conti e dedicato agli artisti di strada.

Il compleanno arriva in un momento particolarmente positivo per la sua carriera. Il Festival di Sanremo 2026, il quinto condotto da Conti, ha registrato risultati molto alti: è stata la quarta edizione più vista degli ultimi trent’anni. Al termine della manifestazione il presentatore ha passato la conduzione e la direzione artistica a Stefano De Martino, dichiarando di lasciare il festival “in buona salute”.

I numeri confermano il successo della manifestazione anche online. I contenuti legati al festival hanno raggiunto circa 1,8 miliardi di visualizzazioni video, con una crescita superiore al 300% tra la prima e l’ultima serata. TikTok ha raccolto circa il 70% delle visualizzazioni social e la finale ha superato gli 84 milioni di views.

Anche la televisione ha risposto con dati molto alti. La media delle serate ha toccato il 63% di share, con un picco dell’82% durante la finale. Il pubblico giovane ha seguito il festival in massa: 82,4% di share tra i 15 e i 24 anni e oltre il 74% tra i 4 e i 14.

Dietro la lunga carriera del conduttore c’è una storia personale segnata da eventi difficili. Carlo Conti perse il padre quando aveva appena 18 mesi ed è cresciuto con la madre Lolette, figura centrale della sua vita e scomparsa di recente. Il presentatore ha sempre ricordato quel legame come il punto di riferimento della sua formazione.