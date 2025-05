Musetti vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia: battuto Nakashima, ora sfida a Medvedev

Lorenzo Musetti brilla agli Internazionali d'Italia 2025 e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Sul Centrale di Roma, il tennista azzurro supera con autorità lo statunitense Brandon Nakashima con un netto 6-4, 6-3, guadagnandosi la prestigiosa sfida contro Daniil Medvedev.

Primo set gestito con lucidità e solidità

Davanti a un pubblico partecipe e numeroso, ancora carico dopo il ritorno in campo di Jannik Sinner, Musetti dimostra fin dai primi scambi la maturità acquisita. Entrato da pochi giorni per la prima volta nella Top 10 ATP, il 22enne toscano piazza subito un break e lo difende con tenacia nel gioco successivo, evitando il controbreak dell’americano. Ottima la gestione da fondo campo, con qualche palla corta inserita nei momenti chiave per rompere il ritmo e infiammare il pubblico. Il primo set si chiude sul 6-4 in favore dell’azzurro.

Nel secondo parziale l’allungo decisivo

Nakashima, attualmente numero 29 del mondo, prova a reagire nella seconda frazione, ma Musetti non si lascia intimidire. Al quinto game arriva l’allungo: due palle break conquistate, la seconda trasformata con uno smash potente e preciso. Il Centrale esplode, lui urla verso le tribune: la connessione col pubblico è totale. Nakashima tenta una reazione andando avanti 30-0 nel game successivo, ma Musetti resta concentrato, recupera e mantiene il servizio. Un altro break chiude il set sul 6-3 e gli regala la vittoria.

Adesso per il tennista di Carrara si prospetta un impegno complicato ma affascinante: agli ottavi affronterà il russo Medvedev, che ha eliminato l’australiano Alexei Popyrin. La sfida promette spettacolo e sarà un nuovo banco di prova per il talento italiano in costante ascesa.

