Paola Caruso : Chi è la Bonas, la sua vita e le sfide con il figlio Michele

Paola Caruso, nota showgirl italiana, sarà ospite oggi, domenica 16 marzo 2025, nel programma "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin. Durante l'intervista, Paola ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera e condividerà le difficoltà affrontate a causa dei problemi di salute del figlio Michele.

Carriera nel mondo dello spettacolo

Nata il 17 gennaio 1985 a Catanzaro, Paola Caruso ha iniziato la sua carriera partecipando a "Miss Italia" nel 2003, dove ha ottenuto il titolo di "Miss Moda Mare Triumph Calabria". Successivamente, nel 2006, ha partecipato al programma "Uomini e Donne" come corteggiatrice. Dopo aver intrapreso studi in Giurisprudenza, è diventata celebre vestendo i panni della "Bonas" nel programma di Canale 5 "Avanti un altro!", ruolo che l'ha resa uno dei personaggi più amati del format. Nel 2016, ha partecipato a "L'Isola dei Famosi", classificandosi quarta, e successivamente alla versione spagnola del reality, "Supervivientes". Nel 2018, ha preso parte a "Pechino Express" insieme a Tommaso Zorzi, formando la coppia de "I Ridanciani", ma si è ritirata anticipatamente dopo aver scoperto di essere incinta. Nel 2022, è stata concorrente del programma "La Pupa e il Secchione Show".

Vita personale e la scoperta delle origini

All'età di 13 anni, Paola ha scoperto di essere stata adottata. La madre adottiva si chiama Wanda, mentre il padre adottivo, Michele, è scomparso nel 2015. Grazie all'aiuto di Barbara D'Urso, Paola ha ritrovato la madre biologica, Imma Meleca, con la quale si è riunita nel 2019 durante una trasmissione televisiva, confermando la parentela attraverso un test del DNA.

Relazioni sentimentali e la nascita del figlio Michele

Dopo una breve relazione con Stefano Bonolis, figlio di Paolo Bonolis, nel 2014, Paola ha avuto una storia con Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel 2018, ha iniziato una relazione con l'imprenditore Francesco Caserta, indicato come il padre del suo primogenito Michele, nato il 2 marzo 2019. Dopo la nascita del figlio, Paola ha intrapreso una battaglia legale per il riconoscimento paterno, ottenendo una sentenza favorevole. Successivamente, ha reso pubblica la sua relazione con Gianmarco, definendolo "un raggio di sole" nel momento più buio della sua vita.

Le sfide legate alla salute del figlio Michele

Paola Caruso ha condiviso pubblicamente le difficoltà legate ai problemi di salute del figlio Michele. Durante una vacanza in Egitto, Michele ha sviluppato una febbre alta. Un medico locale ha somministrato un'iniezione per abbassare la temperatura, dopo la quale Michele ha manifestato difficoltà motorie alla gamba. I medici hanno diagnosticato una lesione al nervo sciatico causata dall'iniezione. Attualmente, Michele riesce a camminare con l'ausilio di un tutore, ma senza di esso non è autonomo. I medici hanno prospettato un percorso di recupero lungo e incerto. Nel 2024, Paola ha portato Michele negli Stati Uniti per ulteriori accertamenti, dove è emerso che il danno al nervo è permanente, senza attualmente una cura che possa ripristinare completamente l'uso della gamba.

Durante l'intervista a "Verissimo", Paola Caruso condividerà ulteriori dettagli sulla sua vita personale e professionale, offrendo al pubblico una testimonianza toccante delle sfide affrontate e della sua resilienza.

