Roma, agguato a colpi di pistola a Vitinia: uomo gravemente ferito in auto

Home / Social News / Roma, agguato a colpi di pistola a Vitinia: uomo gravemente ferito in auto

Un uomo, ancora non identificato e di origine straniera, è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco questa mattina intorno alle 6:30 in via Ostiense, nella zona di Vitinia, alle porte di Roma.

Assalto armato in strada: l’uomo colpito alla testa e all’addome

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida della propria auto, diretta verso il centro della Capitale, quando un’altra vettura si è avvicinata affiancandola. Dall’interno dell’auto sono partiti diversi colpi di pistola: almeno quattro proiettili avrebbero raggiunto l’uomo, colpendolo alla testa e all’addome.

La segnalazione è arrivata al numero di emergenza 112 e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli uomini della sezione operativa della Compagnia Roma Ostia. L’uomo, trovato in condizioni critiche all’interno del veicolo, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è ora ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini sono in corso per chiarire l’identità della vittima e ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato.

Altri aggiornamenti su Roma

Roma, 86enne piomba con l'auto sui tavoli di un ristorante: panico al quartiere Trieste

Roma – Attimi di terrore nella serata di sabato nel quartiere Trieste, dove intorno alle 22 un'anziana di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli esterni del noto ristorante La Mora, in quel momento affollato di clienti.

Berrettini trionfa all'esordio agli Internazionali d'Italia: batte Fearnley e torna a emozionare Roma

Matteo Berrettini vince al debutto agli Internazionali d’Italia 2025, superando con grinta e cuore il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo.

Francesco Passaro sorprende Roma: chi è l'azzurro che ha eliminato Dimitrov agli Internazionali d'Italia

Francesco Passaro firma un'impresa agli Internazionali d’Italia 2025, eliminando al primo turno il numero 15 del mondo Grigor Dimitrov.