Verissimo: ospiti e interviste di domenica 11 maggio su Canale 5

Home / Social News / Verissimo: ospiti e interviste di domenica 11 maggio su Canale 5

Oggi alle ore 16:30 su Canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che continua a emozionare con le sue storie intense e interviste esclusive.

Tutti gli ospiti di oggi a Verissimo

Sarà in collegamento la campionessa del mondo di sciFederica Brignone, a un mese dal grave infortunio in Val di Fassa. Con la consueta determinazione, parlerà del percorso di riabilitazione, delle sfide affrontate e degli obiettivi che si è posta per il futuro.

Tra gli ospiti in studio ci sarà Gigi D’Alessio, protagonista della scena musicale italiana da oltre trent’anni, che presenterà il suo nuovo singolo intitolato “Rosa e Lacrime”.

Spazio poi al cantautore Sandro Giacobbe, che si racconterà insieme alla moglie Marina, condividendo un periodo personale particolarmente difficile.

Ospite anche Red Canzian, storico membro dei Pooh, che parlerà dei suoi nuovi progetti musicali e del suo percorso artistico.

Infine, la showgirl Paola Caruso porterà a Verissimo il suo toccante racconto di vita, tra emozioni e rinascita.

Altri aggiornamenti su Verissimo

Paola Caruso a Verissimo: il coraggio per il figlio Michele e la sua rinascita in tv

Paola Caruso è tornata oggi, domenica 11 maggio, ospite a Verissimo, per raccontare la sua storia fatta di successi televisivi e difficili prove personali.

Federica Brignone, il ritorno a Verissimo un mese dopo l'infortunio: carriera, operazione e obiettivi

Federica Brignone sarà oggi, domenica 11 maggio, in collegamento a Verissimo, a un mese esatto dall’infortunio avvenuto giovedì 3 aprile in Val di Fassa.

Verissimo ricorda Matilde Lorenzi: la sorella Lucrezia ospite per onorare la giovane sciatrice scomparsa

Oggi, sabato 10 maggio, a Verissimo sarà ospite Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde Lorenzi, la promettente sciatrice italiana morta a soli 19 anni in seguito a un tragico incidente sulle piste.