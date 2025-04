Verissimo: ospiti e interviste di domenica 27 aprile su Canale 5

Home » Social News » Verissimo: ospiti e interviste di domenica 27 aprile su Canale 5

Oggi, domenica 27 aprile, alle 16:30 su Canale 5 torna Verissimo con Silvia Toffanin e il secondo appuntamento del weekend. Tra gli ospiti, Mauro Corona racconterà il suo percorso tra scrittura, scultura e televisione, attraverso il documentario La mia vita finché capita. Manuel Bortuzzo si confiderà per la prima volta a Verissimo, parlando del caso di stalking di cui è vittima. Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara condivideranno il momento speciale che stanno vivendo in attesa della loro prima figlia. In studio anche Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, entrambi giudici del serale di Amici, oltre a Iva Zanicchi, che presenterà il suo nuovo progetto musicale.

Verissimo, anticipazioni di oggi 20 aprile: Laura Pausini e le interviste di Silvia Toffanin

Oggi, domenica 20 aprile, alle 16:30 su Canale 5, torna il secondo appuntamento settimanale con Verissimo, speciale Pasqua.

Verissimo, anticipazioni di sabato 19 aprile: ospiti e interviste del weekend su Canale 5

Oggi sabato 19 aprile, alle 16:30 su Canale 5, torna il doppio appuntamento del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda anche domenica 20 aprile alla stessa ora.

LDA a Verissimo: Voglio superare mio padre Gigi D'Alessio, anche se sarà difficile

Ospite a Verissimo domenica 12 aprile, LDA ha raccontato il suo legame profondo con i genitori, Gigi D'Alessio e Carmela Barbato, parlando anche della sua crescita artistica e personale.