Travolta da un'auto nella notte a Genova: muore a 22 anni Sara Marzolino

Tragedia nella notte a Genova, dove una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto in via Buozzi, all’incrocio con via San Benedetto al Porto. La vittima si chiamava Sara Marzolino ed era residente a Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, mentre la giovane attraversava la carreggiata fuori dalle strisce pedonali.

Investita da una Ford: l’impatto è stato fatale

Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne è stata travolta da una Ford guidata da una guardia giurata di 50 anni, residente nel capoluogo ligure, risultata negativa all’alcol test. L’urto è stato così violento da sbalzare il corpo per diversi metri, fino a farlo impattare contro un semaforo.

Al momento dell’incidente, Sara era in compagnia di un’amica, rimasta illesa ma soccorsa in stato di choc e trasportata all’ospedale Galliera. I carabinieri, i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti immediatamente sul luogo dello schianto. Il reparto Infortunistica è stato incaricato dei rilievi tecnici.

La salma della giovane è stata trasferita in obitorio, mentre la polizia locale di Reggio Emilia ha provveduto a contattare i familiari. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico fino alle 9:15 per permettere i soccorsi e completare gli accertamenti.

