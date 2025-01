Trentino: la ciclista Sara Piffer muore a 19 anni investita da un'auto

Sara Piffer, giovane ciclista trentina di 19 anni, è morta dopo essere stata investita da un'auto durante una sessione di allenamento. L'incidente è avvenuto mentre si trovava in compagnia del fratello, che la seguiva lungo le strade della regione. L'auto, guidata da un uomo di 70 anni, ha travolto la giovane atleta, causando ferite fatali nonostante l'intervento dei soccorsi.

Piffer era considerata una promessa del ciclismo italiano e dal 2023 faceva parte del team Continental Mendelspeck. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità ciclistica e non solo. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha espresso il suo cordoglio sui social: "Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Sara Piffer, una giovane promessa del ciclismo trentino che ha perso la vita in un terribile incidente mentre si allenava. Il mio pensiero va alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità che l’ha conosciuta".

Anche l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha manifestato il proprio dolore: "Il nostro pensiero va alla famiglia di questa nostra associata, al GS Mendelspeck, alle compagne di squadra e a tutti coloro che oggi piangono l’ennesima vita spezzata dalla violenza stradale". La tragedia di Sara Piffer riaccende l’attenzione sui rischi per i ciclisti sulle strade italiane.