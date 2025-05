Che Tempo Che Fa oggi 11 maggio su Nove: ospiti, orari e anticipazioni della puntata con Marco Mengoni

Stasera, domenica 11 maggio, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio, in diretta alle 19:30 sul Nove e disponibile in streaming su discovery+. Una puntata ricca di ospiti esclusivi e anteprime che spaziano dalla musica allo spettacolo, dalla cultura all’attualità.

Marco Mengoni e i protagonisti dello spettacolo

Tra gli ospiti principali, Marco Mengoni, pronto a dominare l’estate 2025 con il tour Marco negli Stadi, al via il 21 giugno da Napoli, e Marco Mengoni Live in Europe, in partenza da novembre. Con oltre 500.000 biglietti già venduti, 85 dischi di platino, più di 3 miliardi di streaming e 10 tour all’attivo, Mengoni si conferma una delle voci più amate della musica italiana.

Presente anche Luca Argentero, che celebra i suoi 20 anni di carriera nel mondo del cinema e della televisione. Torna poi Enrico Brignano, da giugno in tournée con il nuovo spettacolo comico Bello di Mamma, articolato in 22 date. Ospite anche Flora Canto, attualmente a teatro con lo show musicale Me la Canto e Me la Sogno e nel musical Cantando sotto la pioggia nel ruolo di Kathy Selden.

Attualità, cultura e approfondimenti

Tra i momenti più intensi della serata, gli interventi di Don Davide Banzato e Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans. In studio anche il corrispondente Rai Marco Varvello, autore del libro Londra, i luoghi di potere.

Spazio agli editorialisti di Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, quest’ultima in uscita con il nuovo libro E non scappare mai, disponibile dal 13 maggio. Tra gli ospiti anche Nello Scavo (inviato di Avvenire), Claudio Bandi (professore di Microbiologia all’Università degli Studi di Milano), Roberto Burioni (professore di Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele) e Michele Serra.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: ospiti e sorprese

A chiudere la serata, come sempre, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.

Tra gli ospiti della seconda parte della puntata: Fabio Rovazzi, con il nuovo singolo Red Flag (realizzato con Paola Iezzi e Dani Faiv) e il podcast 2046 creato con Marco Mazzoli; Gianluca Torre, volto della nuova stagione di Casa a Prima Vista su Real Time, che introduce tre nuovi agenti toscani.

Completano il cast Carmen Russo, Raul Cremona, Lello Arena e Giucas Casella, per una serata di intrattenimento tra comicità, musica e racconti dal vivo.

