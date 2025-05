Meteo Weekend con sole in Italia, poi tornano temporali e rischio ciclone tropicale

Il bel tempo torna a farsi vedere sull’Italia nel fine settimana, con un weekend caratterizzato da giornate prevalentemente soleggiate, nonostante la presenza di qualche nuvola sparsa e rovesci localizzati, soprattutto nelle aree montane. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, sabato 10 maggio sarà segnato da nubi mattutine al Nord con locali piovaschi, in attenuazione nel corso della giornata. Il tempo migliorerà ovunque, salvo locali instabilità sui rilievi.

Domenica 11 maggio il sole sarà prevalente al Centro-Nord, mentre Sardegna e Sud Italia saranno interessati da una maggiore copertura nuvolosa, con possibilità di rovesci isolati. Nonostante ciò, il weekend si manterrà piacevole e con temperature miti, senza eccessi di caldo africano.

Ma l’anticipo d’estate sarà breve. Da lunedì 12 maggio è atteso un nuovo peggioramento del tempo per via di una perturbazione atlantica in arrivo dalle Isole Britanniche, che porterà temporali pomeridiani a partire dal Nord e in estensione al resto della Penisola.

L’attenzione degli esperti è rivolta al possibile arrivo, da giovedì 15 maggio, di un TLC (Tropical Like Cyclone) che potrebbe colpire il Sud Italia con venti forti e piogge torrenziali per almeno due giorni. Le attuali proiezioni indicano un’Italia divisa, con condizioni di maltempo estremo al Sud e tempo stabile al Centro-Nord.

Le temperature resteranno contenute e non si prevede l’arrivo del caldo estivo prima della terza decade di maggio. La Primavera 2025 continua a mostrarsi fresca e instabile su gran parte del territorio nazionale.

