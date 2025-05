Verissimo ricorda Matilde Lorenzi: la sorella Lucrezia ospite per onorare la giovane sciatrice scomparsa

Oggi, sabato 10 maggio, a Verissimo sarà ospite Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde Lorenzi, la promettente sciatrice italiana morta a soli 19 anni in seguito a un tragico incidente sulle piste. Matilde perse la vita il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento di gigante sulla pista Grawand n.1 in Val Senales, in Alto Adige. Dopo l’impatto violento con il ghiaccio, fu trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano, dove rimase ricoverata in gravissime condizioni.

Matilde Lorenzi faceva parte del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano e aveva già fatto il suo debutto in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva. Nel 2023 conquistò il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e ottenne risultati importanti anche ai Mondiali juniores di Chatel in Francia, classificandosi sesta in discesa e ottava in supergigante. Il suo miglior piazzamento in Coppa Europa è stato l’undicesimo posto nel supergigante di St. Moritz nel dicembre 2023.

Avrebbe compiuto 20 anni il 15 novembre. Secondo la ricostruzione dell’incidente, durante una discesa ad alta velocità, gli sci le si sarebbero improvvisamente divaricati, facendole perdere il controllo e provocando l’urto fatale con il terreno ghiacciato.

Lucrezia Lorenzi, in un commosso ricordo, ha descritto Matilde come “un gigante buono, una sorella straordinaria, sempre sorridente e determinata”. Ai microfoni di Sky Sport aveva già espresso il desiderio di ricordarla nel modo più luminoso possibile: “Avevamo un legame fortissimo, lo sci era la nostra vita. Farò di tutto per onorarla e sensibilizzare sulla sicurezza in pista”.

La sua presenza oggi a Verissimo è un modo per condividere pubblicamente la storia, la passione e l’eredità sportiva lasciata da Matilde Lorenzi.

