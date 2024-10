Cordoglio nel mondo dello sport per la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi

La giovane sciatrice Matilde Lorenzi, scomparsa all'età di diciannove anni a causa di un tragico incidente durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena Senales in Alto Adige, ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di molti. La notizia della sua morte ha colpito duramente il mondo degli sport invernali, in particolare gli atleti e gli addetti ai lavori, che hanno condiviso il loro dolore attraverso messaggi di cordoglio sui social media.

Tra i tanti, Sofia Goggia ha postato un’immagine di Matilde, accompagnata da una preghiera, esprimendo la sua solidarietà. La Federazione Italiana degli Sport Invernali (FISI) ha dichiarato di essere "in lutto" e ha voluto stringersi attorno ai familiari e agli amici della giovane, sottolineando come Matilde rimarrà nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuta.

Il presidente della FISI, Flavio Roda, ha espresso il proprio sgomento, affermando che le parole non bastano a descrivere la tragedia che ha colpito l'intera federazione e il mondo dello sci. "I tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff sono affranti", ha dichiarato Roda in una nota. Anche Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha voluto omaggiare la giovane promessa, dicendo che "non esistono parole adeguate" per una perdita così grande, e si è unito al cordoglio della famiglia.

Matilde Lorenzi, nonostante la sua giovane età, aveva già mostrato notevoli capacità nello sci, vincendo titoli nazionali e dimostrando un talento straordinario. La sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo italiano, con colleghi e amici che la ricorderanno per la sua passione e il suo impegno.