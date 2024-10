Funerali di Matilde Lorenzi a Giaveno: il paese in lutto per la giovane sciatrice

A Giaveno, il paese si è fermato per dare l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci italiano scomparsa a soli 19 anni a causa di un incidente mentre si allenava sui ghiacciai della Val Senales. In chiesa, gremita di familiari, amici e cittadini, la bara, coperta dal tricolore e adornata da un cuscino di rose rosse e fiori bianchi, è stata accolta in un silenzio rispettoso e commosso.

Durante la cerimonia, la madre di Matilde, Elena, ha ricordato la figlia con parole toccanti, ringraziandola per aver reso felice la sua famiglia. Il padre, Adolfo, ha espresso il desiderio di mantenere vivo il ricordo di Matilde attraverso un progetto di sicurezza per le piste da sci, avviando una raccolta fondi con lo slogan “Matildina4safety”. La sorella, Titti, visibilmente emozionata, ha parlato della mancanza profonda lasciata da Matilde e del legame speciale che le univa, augurandole una “buona discesa libera”.

In prima fila, Rosina, la nonna di Matilde, non ha trattenuto le lacrime, esprimendo la sofferenza per una perdita così tragica. Presenti alla cerimonia anche rappresentanti istituzionali: il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, e alte cariche militari, testimoniando il legame della giovane atleta con l’Esercito, di cui era tesserata.

Il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco, ha dichiarato una giornata di lutto cittadino, sottolineando l’impatto della scomparsa di Matilde sull’intera comunità. Anche il Comune di Sestriere, dove la giovane si era allenata fin da piccola, ha osservato il lutto, ricordando come Matilde avesse mosso i primi passi da atleta proprio sulle piste locali. Claudio Grosso, sindaco di Valgioie, ha aggiunto il proprio cordoglio, definendo Matilde una ragazza determinata e umile.

Sul feretro, oltre ai fiori e al tricolore, spiccavano il cappello da alpino della giovane e uno sci, simboli della sua passione e dei suoi legami con il territorio e la tradizione. Giovani sciatori e amici di Matilde, con una fascia al braccio con la scritta “Ciao Matilde”, hanno reso omaggio alla sua memoria, insieme a sindaci dei comuni limitrofi e numerosi esponenti di società sportive.