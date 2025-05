The Couple chiude in anticipo, polemica su Ilary Blasi: silenzio social e post spariti

The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stato ufficialmente cancellato da Mediaset con effetto immediato. La decisione è arrivata tramite una nota dell’azienda che ha anche interrotto la diretta continua su Mediaset Extra. Subito dopo l’annuncio, è esplosa la polemica sui social: la conduttrice non ha commentato pubblicamente la chiusura del programma e ha rimosso ogni riferimento allo show dal proprio profilo Instagram.

Mentre i fan notavano la sparizione dei post dedicati al reality, Blasi ha pubblicato alcune foto della sua vacanza romantica con Bastian Muller a Villa d’Este, senza menzionare la fine del programma. I commenti online si sono divisi tra sostegno e critiche: alcuni follower hanno espresso solidarietà, altri l’hanno accusata di ignorare il fallimento del progetto. "Perché hai cancellato tutti i post su The Couple?", chiede un utente. "Bisognerebbe parlare anche dei fallimenti", commenta un altro.

A differenza della conduttrice, l’opinionista Francesca Barra ha condiviso pubblicamente le sue riflessioni: "Quando un programma chiude non gioisco mai. Ringrazio chi ha lavorato con me e tutti per il supporto". Barra ha anche confermato che il montepremi da un milione di euro sarà devoluto all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, come gesto di solidarietà da parte di Mediaset ed Endemol Shine Italy.

La somma sarà utilizzata per realizzare un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale. Il dottor Andrea Moscatelli, direttore del Dipartimento di Emergenza del Gaslini, ha sottolineato l’importanza della donazione, che permetterà l’acquisizione di tecnologie all’avanguardia. Il contributo sarà veicolato tramite Mediafriends, onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, insieme a Gaslininsieme ETS.

Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini, ha ringraziato pubblicamente Mediaset, definendo la donazione un esempio di responsabilità sociale capace di generare un impatto concreto sulla sanità pediatrica.

